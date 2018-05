Spielstationen für kleine Kämpfer

Die gemeinnützige Anlage „Haus am Bernsteinsee für krebskranke Kinder“ schafft am Bernsteinsee in Stüde einen Rückzugsort für betroffene Familien. Die Holzhäuser, in denen Familien eine kleine Auszeit verbringen können, sind umgeben von Wald. Dieser sollte ursprünglich gerodet und mit...