Indientage, Heidepark und ein Mädchentag in den Ferien

Langeweile in den großen Ferien wird es in diesem Sommer für die Kinder des Boldecker Landes nicht geben. Dafür sorgen will das Team der Jugendpflege mit der Leiterin Anne-Kathrin Salefsky, die gemeinsam mit Samtgemeindebürgermeisterin Anja Meier das Ferienprogramm vorstellte. ...