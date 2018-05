Feuerwehr lädt Mitglieder zum Grillen ein

Parsau Die Freiwillige Feuerwehr Parsau/Ahnebeck lädt alle aktiven Kameraden sowie die aus der Altersgruppe mit ihren Familien am Samstag, 3. Juni, zum Familiengrillen ein. Dieses findet nach der Aktivenversammlung gegen 11.30 Uhr am Feuerwehrhaus in Parsau statt.