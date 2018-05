Feuerwehr lädt zur Familien-Radtour ein

Weyhausen Die Freiwillige Feuerwehr Weyhausen lädt alle Weyhäuser Familien zur Himmelfahrt-Radtour am Donnerstag, 10. Mai, ein. Treffpunkt ist wie gewohnt am Feuerwehrhaus Weyhausen. Start ist um 10 Uhr, die Rückkehr ist für spätestens 15 Uhr geplant. Für Essen und Trinken wird gesorgt sein, heißt es in der...