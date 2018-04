Vortrag rund um die Pflegeversicherung

Parsau Einen Vortrag zum Thema „Neuerungen in der Pflegeversicherung“ bietet der IG-Metall- Wohnbezirk Brome am morgigen Donnerstag ab 18.30 Uhr im Restaurant „Unter den Eichen“ in Parsau an. Referentin ist Alexandra Muhe von der Audi BKK Wolfsburg.