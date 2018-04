Kochen nach historischen Rezepten auf Burg Brome

Brome Die Museen des Landkreises laden am Freitag, 27. April, zum historischen Menü auf Burg Brome ein. Nach originalen Rezepten werden drei Gänge gekocht und direkt vom Herdfeuer in der Burgküche serviert. Diesmal wird es in Milch gedünstetes Schweinefleisch mit Blaukraut geben. Beginn ist um 19 Uhr....