Der Gemischte Chor singt am Freitag in der IGS

Westerbeck Das Konzert des Gemischten Chores Westerbeck findet am Freitag, 27. April, um19 Uhr in der IGS Sassenburg statt, erinnert der Chor in einer Pressemitteilung. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Karten sind unter Tel: (05371) 6 14 28 oder an der Abendkasse erhältlich.