Bürgermeisterin: Wir investieren behutsam

Einen ausgeglichenen Haushalt beschlossen die Mitglieder des Gemeinderates Parsau in ihrer Sitzung am Mittwoch als Satzung: Im Ergebnishaushalt stehen den Erträgen in Höhe von 1,5 Millionen Aufwendungen von knapp 1,6 Millionen Euro gegenüber. Bürgermeisterin Kerstin Keil (CDU) verwies auf...