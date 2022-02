Bedingt flugtauglich

Ich muss jetzt ganz eisern sein. Ich arbeite an meinem Switch- Left-Triple-Cork-1980-Mute. Nein, das kann man weder essen noch trinken. Mit diesem Sprung mit fünfeinhalb Umdrehungen hat der Norweger Birk Ruud am Mittwoch eine Goldmedaille bei den Olympischen Spielen gewonnen. Ja, ich war am Mittwoch in Winterspiellaune. Erst der Damen-Slalom mit Lena Dürr, die das Podest um 7 Hundertstel Sekunden verfehlte. Da fehlte mir zur Beruhigung eher ein Glas Wein mit zwölfeinhalb Umdrehungen. Dann diese Hüpfdohlen auf einem Gleit-Brett, schließlich noch die Nordischen Kombinierer mit einer Goldmedaille für Vinzenz Geiger, der in der Loipe seinen Gegnern mächtig was geigte und zur Krönung dann die Doppelrodler. Also ich weiß nicht, ob ich den Switch-Left-Triple-Cork-1980-Mute aus Gründen der Flugtauglichkeit wirklich weiterfolgen sollte. Ist ja immer so eine Sache mit der Erdanziehungskraft in Verbindung mit Masse. Ich hole mal lieber den Schlitten aus der Garage und übe die Doppelsitzer-Liegelage. Und wenn es im März schneit, geht’s am Kanal die Böschung runter…

