Es ist so weit. Seit Freitag 12.10 Uhr läuft der Fernseher. Olympische Winterspiele. Ich schaue sie mit gemischten Gefühlen. In Ländern, dies Menschen verfolgen und einsperren nur weil sie anderer Meinung sind, ist es ein Hohn, vom olympischen Gedanken zu sprechen. Also 12.10 oder 19.10 Uhr in Peking Eröffnungsfeier. Nach 54 Minuten habe ich überlegt, ob ich Die Zwangsvollstrecker oder Zwischen Tüll und Tränen schaue. Der zweite Versuch endete ähnlich. Samstag 3 Uhr, Eis feudeln, also Curling. Naja, der Wecker hat nicht geklingelt. Wohl besser so. Auch wenn ich noch die Slopestyle-Qualifikation der Damen verpasst habe. Slopewas? Ja, so eine Art Skateboard fahren im Schnee. Hm, reicht als erster Olympia-Eindruck. Morgen fahre ich in den Harz – Snowhiking!