Buddelei lässt Spuren zurück

Was im Südkreis zwischen Walle und Allerbüttel geschieht hat welthistorische Bedeutung. Da werden nicht bloß ein paar Acker auf 30 Meter Breite aufgerissen. Die Menschheit buddelt sich gerade durch Erdschichten, die seit Tausenden von Jahren nicht bewegt worden waren – kein Wunder, das dabei auch schon interessante archäologische Funde zutage gekommen sind. Die Baggerei hinterlässt aber auch neue Spuren, und zwar für unsere Nachfahren. Noch in Tausenden von Jahren wird man die heutige Furche anhand farblicher Unterschiede nachvollziehen können. Mitten drin liegt dann dieser rostigbraune Streifen, der einst eine Gasleitung war, um für wenige Jahrzehnte Energie zu transportieren, die in Millionen Jahre alten Molekülverbindungen gespeichert war.