Auf blumigen Pfaden

Es gibt für mich im Augenblick nichts Schöneres, als sich bei dem schönen Wetter nach Feierabend aufs Mountainbike zu schwingen und durch die Natur zu jagen. Je schmaler die Pfade, desto besser. Das Beste ist, wenn man dann noch Ecken entdeckt, die einem mit ihrer Schönheit überraschen. Eine Tour am Wochenende führte mich erstmals über den Kirchweg in Bokensdorf – ich wusste bis dato nicht, dass der Boldecker See eine Wohnlandschaft par excellence ist! Lauter Häuser in Hanglage mit eigenen Stegen – eine richtige Marina! Aber eigentlich wollte ich zum sogenannten „Brockenblick“ auf dem Feldweg nach Tappenbeck. Den Harzer Berg konnte ich dort nicht entdecken, dafür aber eine bunte Wiese mit Blumen, die ich in der Natur noch nicht gesehen habe. Am Abend entdeckte ich noch etwas: eine Zecke an meinem Bauch. Aber das war es wert!

