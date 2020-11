Beschäftigung für den Lockdown

So ein „Lockdown light“ ist im Kreis Gifhorn ja eigentlich schon ein ganzer. Nichts mehr los zwischen Bokel und Hülperode. Keine Kultur, kein Sport, keine Geselligkeit, logisch. Aber in ein tiefes Loch wirft mich das nicht. Um ehrlich zu sein, ändert sich für mich gerade fast gar nichts. Ich hatte die vergangenen zwei Wochen Urlaub und hatte mich für diese Zeit quasi schon selbst in Quarantäne begeben – um unser Wohnzimmer zu renovieren. In stiller Einsamkeit ohne Kontakt zur Außenwelt – zu mehreren anderen Haushalten schon gar nicht – habe ich Tapeten abgerissen, die Rollläden motorisiert, Kabel gelegt, Dreck gemacht, Raufaser tapeziert, gestrichen, eine Holzvertäfelung an der Wand angebracht und Dreck wieder beseitigt. Die Tage vergingen wie im Fluge! Also, wenn Sie mich fragen, wie Sie den einsamen November über die Runden kriegen sollen, dann habe ich da vielleicht eine Idee ...

