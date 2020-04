Guten Morgen, Gifhorn! Neuheit in der Schule: Seife

Heute möchte ich Ihnen von einem Leser berichten, der mich im Home-Office angerufen hat. Es ging um den anstehenden Schulstart und die Hygienemaßnahmen. „Seife haben meine Töchter und ich dort während unserer ganzen Schulzeit nicht gesehen“, verkündete er mit einem hörbaren Lachen und einem durchklingenden Zweifel, dass sich die Situation mittlerweile geändert hat. Nun, ich habe gleich mal die nächst greifbaren Jugendlichen zur aktuellen Lage auf den Schulklos interviewt. Sie konnten mir nichts dazu berichten, weil sie die Toiletten seit Jahren nicht betreten haben. „Man geht in einer Schule am besten nicht auf Toilette“, war die Einstellung und Krankheitsvermeidungsstrategie schon in der Vor-Corona-Zeit. Wenn die Schulträger die Hygiene jetzt erfolgreich ändern, dann sollten sie diese Praxis bitte beibehalten. Auch dann, wenn es gegen Corona längst einen Impfstoff gibt.

