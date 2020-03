Geburtstag 2.0

Wer kann sich schon damit brüsten, zu seinem jüngsten Geburtstag auch Glückwünsche von Landtagsabgeordneten bekommen zu haben? Auch ein ehemalige Kreisbrandmeister, Vertreter einer bundesweit liefernden Brauerei, eine Samtgemeinde-Bürgermeisterin, Ex-Bundesliga-Profis, Verlags-Chefs und namhafte Personen aus den USA sind unter den Gratulanten. Nun, Facebook und Co. machen es möglich. Gestern konnte ich dann im Handstreich, … Pardon: per Mausklick allen gleichzeitig für die schönen Wünsche danken. Alle haben an mich gedacht – sogar die, an die ich erst einmal überlegen muss, wann wir uns das letzte Mal real gesehen haben. Das grüßen geht wunderbar einfach. Wie schön: Die Zeit, in der man seinen Geburtstag mehr am Fernsprechapparat als gemeinsam mit seinen Gästen am Kuchenbuffet verbracht hat, scheinen nun vorbei zu sein. Die digitale Welt ist manchmal doch ein Segen.

