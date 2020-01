Kannen und Schüsseln

Ein Schaufenster voll Müll – bedauerlich, dass Schüler ihre Zeitgenossen mit solchen Aktionen auf die Vermüllung der Welt aufmerksam machen müssen. Bedauerlich, dass sie Zeit aufwenden müssen, die sie möglicherweise lieber mit einer anderen Beschäftigung verbringen würden. Aber da die Schüler nun einmal dabei sind: Könnten sie nicht eine Zeitzeugen-Befragung veranstalten, in der sie ihre Eltern und Großeltern darauf ansprechen, was sie erstens im Alter von 14 Jahren gemacht haben und zweitens, welche Verpackungen es in ihrer Kindheit und Jugend gab? Mir fällt dabei die blecherne Milchkanne ein, mit der ich anfangs zum Bauern und später in den Milchladen ging. Eier wurden lose verkauft und entweder in Zeitungspapier gewickelt oder in mitgebrachte Schüsseln gelegt. In mitgebrachten Schalen kauften wir auch Quark. Obst und Gemüse wurden in papierne Spitztüten gefüllt und abgewogen, auch noch in den ersten Einkaufsmärkten. Brot wurde im leinenen Brotbeutel geholt. Und als Transportmittel fanden Körbe und Netze Verwendung. Ob sich davon wohl bei Eltern und Großeltern noch etwas findet? Wir haben unerwartet die Möglichkeit, vermeintlichen Fortschritt zurückzudrängen und aus der Vergangenheit wirklich etwas zu lernen.

Diskutieren Sie auf Facebook unter

Gifhorner Rundschau oder mailen Sie an