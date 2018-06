Keine Panik

Der Eichenprozessionsspinner ist in aller Munde. Josef Kraft vom Gesundheitsamt steht das Telefon nicht mehr still. Vor allem in Rühen und Parsau regt sich Sorge. Rühens Bürgermeister Karl Urban geht es vor allem darum, finanziell an einem Strang zu ziehen und die Kosten für die Bekämpfung der...