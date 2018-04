Meistens verbindet man ja irgendetwas mit bestimmten Städten. Braunschweig mit dem Löwen, Wolfsburg mit einem gewissen Automobilkonzern und Gifhorn? Gifhorn verbinde ich mit Sonne. Was wohl daran liegt, dass ich als gebürtiger Peiner eher selten in den Wintermonaten hier war. Als Kind fuhr ich in...