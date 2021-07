Gifhorner Apotheker spenden 10.000 Euro für Kinder

Sechs engagierte Menschen haben sich getroffen, um gleich mehrere Spenden zu übergeben. Apothekerin Andrea Jantz-Fiedler und ihr Mann Werner Fiedler (Meerwiesen-Apotheke in Schwülper und Aue-Apotheke in Wendeburg) waren laut Mitteilung die eigentlichen Protagonisten dieses Treffens. „Wenn es bei unseren Apotheken um Spenden geht, dann sind unsere Freunde vom Salzgitteraner Verein Wir helfen Kindern (WhK) immer die erste Wahl. Dort kennen wir die Verantwortlichen und wissen genau, dass Spendengelder bestens aufgehoben sind“, wird das Paar zitiert.

Eigenanteil an Maskenkauf wird gespendet

Aus diesem Grund seien dem Verein 10.000 Euro zugekommen – mit der Bitte, auch die hiesige Region zu berücksichtigen. Zusammengekommen sei das Geld durch Maskenverkäufe in den vergangenen Monaten an Berechtigte. Sie hätten dafür einen gesetzlich vorgeschriebenen Eigenanteil von zwei Euro zahlen müssen. In enger Zusammenarbeit mit dem Salzgitteraner Verein WhK seien sowohl dem Verein Der Hof und den Weggefährten jeweils 5000 Euro zugekommen, wobei Weggefährten aus Braunschweig seit 2018 Kooperationspartner von WhK sei.

Ihr Newsletter für Gifhorn & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Verein Weggefährten will „Kinderoase“ schaffen

„Was zwei Euro am Ende bewirken können, ist großartig“, habe sich Thomas Lampe, Vorsitzender von Weggefährten, bedankt. Der Verein plane mit dem Klinikum die „Kinderoase“ zu schaffen, einen Ort und ein Haus für tumorkranke Kinder und ihre Familien.

In Isenbüttel habe die Aktion „Unser Hof soll schöner werden“ begonnen, so Hofleiter Roland Bursian. Das bedeute Arbeit für mehrere Jahre. Da sei die Spende eine gute Grundlage.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de