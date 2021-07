Isenbütteler hat sich sein Segelboot selbst gebaut

Ernst Glas aus Isenbüttel ist gebürtiger Österreicher. Und leidenschaftlicher Segler. Und zwar auf einem Boot, dass er mit seinem Vater Ernst Glas sen. selbst entworfen und gebaut hat. Wie passt das zusammen?

Ernst Glas aus Isenbüttel hat sein Segelboot zusammen mit seinem Vater komplett selbst gebaut. Foto: Privat

„Ich hatte schon immer eine Affinität zum Segeln“, sagt der heute 57-Jährige. „Mit sieben Jahren habe ich das Segeln gelernt, im Urlaub. Und habe es gleich verstanden.“ Der junge Ernst hatte ja auch unzählige Abenteuerromane verschlungen, die irgendwas mit Segeln zu tun hatten – die Begriffe und Handgriffe waren ihm also schon früh zumindest theoretisch vertraut. Aber deshalb gleich ein Boot selbst bauen?

Yacht-Magazin brachte den damals 22-Jährigen auf die Idee

Das kam erst, als Glas auch noch begann, Luft- und Raumfahrttechnik in München zu studieren. Mit 22 Jahren fiel ihm ein Yacht-Magazin in die Hände. „Darin war ein Artikel über die Beelitzwerft auf Fehmarn. Das habe ich meinem Vater gezeigt und dachte: Das sieht doch gar nicht so kompliziert aus.“ Die beiden schmiedeten den Plan, so ein Boot selbst zu bauen. „In der Jugend denkt man noch, man kann alles. Ich hatte keine Ahnung!“

Die beiden studierten Bücher zum Thema und überlegten, welche Materialien sie verwenden sollten: Holz? Alu? Kunststoff? Man war sich einig: Es sollte eine typische Weltumsegelungsyacht werden, rund 12 Meter lang. „Wir haben einen Yachtdesigner gefunden, dem habe ich meine Zeichnungen gezeigt. Da hat er gelacht. Ich wusste ja nichts von den Proportionen eines Bootes“, so Glas.

Yachtdesigner konstruierte ein Einzelstück

Also nahm der Designer die Sache in die Hand und konstruieret dem Glas-Duo ein echtes Einzelstück. „Er empfahl uns eine formverleimte Bauweise. Dann kann man Rundspannte bauen, das ist strömungsgünstiger.“

Gesägt, getan. Vater und Sohn brauchten rund 10.000 Arbeitsstunden in sechs Jahren. „Mein Vater ist im Ruhestand und hat quasi in Vollzeit daran gearbeitet“, so der Isenbütteler. Den schließlich 13 Meter langen Rumpf haben sie zunächst auf dem Kopf gebaut. „Der wurde beplankt mit 4 Lagen von je 4 Millimeter dicken Furnierstreifen und Epoxidharz.“ Die Drehung erfolgte per Kran. Anschließend kam die Technik ins Boot, Leitungen, Motor, Wasserschläuche, Wassertanks, der Mast und die Einrichtung. Das Gennaker-Segel ist 150 Quadratmeter groß, die beiden kleineren Groß- und Genua-Segel je 50.

Nach sechs Jahren war das Ziel erreicht

Glas weiß: Nur wenige, die solch ein Projekt beginnen, schaffen es auch ans Ziel. Die beiden haben es im Jahr 1993 erreicht. „Es ist quasi ein Prototyp, aber er ist gut geworden.“ Der angeheuerte Designer hatte vorher nur Rennboote konstruiert, deshalb hatten Vater und Sohn ein sehr schnelles Unterwasserschiff bekommen. Der Kiel habe ein Flügelprofil, das Ruder auch. Auch die Gewichtsverteilung sei sportlich: Das gesamte Boot wiege 10 Tonnen inklusive gebunkerten Diesel – 5 Tonnen davon stecken im Bleikiel.

Der Mast ragt 20 Meter über dem Wasser in die Höhe – plus einen Meter der Funkantenne. „Ich komme gerade unter der Fehmarnsundbrücke hindurch.“ Gelegentlich muss Glas auch mal hinaufklettern, wenn sich eine Leine vertörnt. „Das muss man schon können“ - als Österreicher kann man.

Das Boot ist schon lange fertig, die Arbeiten gehen aber weiter

Auch wenn das Boot schon lange fertig ist: Die Arbeiten daran hören nicht auf. „Es wird laufend renoviert. Das mache ich selbst“, sagt Glas. Viele Dinge gingen kaputt. Das Klo, die Einbauten im Bad wie Waschbecken und Spiegel sowie die Elektroinstallation sind neu. „Ich möchte, dass das Boot ein schöner Ort ist, ich arbeite lieber langsam. Und ich liebe kleine Teile, die wertig sind.“

Junior und Senior haben schon viele Fahrten unternommen, mittlerweile ist der Junior allein oder mit seiner Frau unterwegs: früher in der Ägäis, bei Norditalien und schließlich auf der Ostsee nach Dänemark und Schweden. „Jetzt liegt es in der Lübecker Bucht, mein Hausrevier.“ Das Boot ist für weltweite Reisen gebaut. „Also, man könnte, wenn man wollte. Ich habe aber keine Lust.“

Ernst Glas verbindet mit dem Boot vor allem eins: Nachhaltigkeit

Glas verbindet mit dem selbst gebauten Boot etwas

ganz anderes – etwas, was seine Lebenswelt prägt: Nachhaltigkeit. Das fängt beim Material Holz an, dass nahezu CO2-neutral ist, und geht bei den Solarzellen weiter, die fast den gesamten Strom liefern. Und letztlich ist das Segeln selbst ja nachhaltig: Er fahre fast nur mit dem Wind, habe nur sehr kurze Motorzeiten in den Häfen. „Während der Fahrt ist man allein mit sich selbst wie in einer Raumkapsel. Segeln ist langsam, aber man kommt trotzdem an. Die Seele etwas später. Und am Ende herrscht große Zufriedenheit.“

