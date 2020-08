Einen schweren Unfall hat es am Freitagmorgen zwischen Ribbesbüttel und Leiferde gegeben.

Ersthelfer befreien Frau in Gifhorn aus verunglücktem Golf

Schwer verunglückt ist am Freitagmorgen gegen 7.35 Uhr eine 23-jährige Frau aus Peine auf der Landesstraße 320 zwischen Leiferde und Ribbesbüttel in Fahrtrichtung Gifhorn. Von Ersthelfern wurde die Frau aus ihrem VW Golf befreit, ehe die Feuerwehr eintraf. In einer Erstmeldung des Unfalles hieß es, dass eine Person eingeklemmt sei.

Gegenüber der Polizei äußerte die Frau, sie habe sich erschrocken, dass der Blitzer ausgelöst habe. Daraufhin habe sie sich erschreckt, das Lenkrad verrissen, nach rechts gelenkt, sich überschlagen und den Baum gestreift. Der VW Golf blieb auf dem Feld liegen. Wobei bisher unklar sei, ob der Blitzer von ihr oder einem anderem Fahrzeug ausgelöst worden sei.

Mit einem Rettungswagen und Notarzt kam die Frau nach Angaben von Feuerwehrpressesprecher Carsten Schaffhauser in ein Krankenhaus.

Im Einsatz waren die Feuerwehren Ribbesbüttel, Vollbüttel, Isenbüttel und Leiferde unter Leitung des Ortsbrandmeisters Dirk Böckler sowie zwei Rettungswagen mit Notarzt. Die Landesstraße 320 war für eine Stunde voll gesperrt; der Verkehr wurde umgeleitet.

red