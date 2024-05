Gifhorn. Anna und Stefanie Velten haben die Chance in der Nacht zu Samstag genutzt: Per Inlineskater suchten sie sich einen dunklen Platz.

Überglücklich sind Anna und Stefanie Velten nach einer kurzen Nacht: Die beiden haben in Meine in der Nacht zu Samstag Polarlichter fotografiert. „Wir haben uns in den Armen gelegen, das war so supertoll“, schwärmt Stefanie Velten noch am Nachmittag.

Polarlicht im Kreis Gifhorn: Familie aus Meine macht tolle Fotos

Es sind beeindruckende Aufnahmen eines seltenen Himmelphänomens, das in diesen Breitengraden eher selten vorkommt. Grund dafür ist ein außergewöhnlich starker Sonnensturm, wie es ihn seit mehr als 20 Jahren nicht gegeben hat. Wenn dieser Sonnensturm auf das Magnetfeld der Erde trifft, entstehen die Polarlichter – in einem beeindrucken Farbenspiel von Grün, Violett und Magenta. Üblicherweise sind Polarlichter vor allem in Schweden, Norwegen und Finnland zu beobachten.

Kurz vor 2 Uhr weckte die 14-jährige Anna Velten ihre Mutter. „Mama, Mama, komm, Polarlichter sind zu sehen!“, stürmte sie ins Schlafzimmer. Flugs schnallten sich die beiden Inlineskater unter und rollerten entlang des neuen Radwegs an der Bundesstraße 4 in Richtung Bahnübergang. „Da ist die Lichtverschmutzung nicht so hoch“, erklärt Stefanie Velten. Es sei dort dunkler als beispielsweise in der Ortsmitte gewesen.

Die beiden waren auf das Himmelsspektakel gut vorbereitet, hatten sich eine Polarlicht-App aufs Smartphone geladen und in einer Whatsapp-Gruppe, in der solche besonderen Ereignisse geteilt werden. „Wenn da binnen zehn Minuten mehr als 200 Nachrichten eingehen, dann heißt das was“, erzählt Velten. Fotografiert hat sie mit einem Samsung Galaxy Z Flip5.

Wer die Polarlichter in der Nacht von Freitag auf Samstag verpasst hat, könnte noch einmal eine Gelegenheit bekommen: Die kommende Nacht werde meist sternenklar verlaufen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. „Zumindest wettertechnisch steht der Beobachtung und dem Fotografieren von Polarlichtern nichts im Wege“, erklärte Markus Übel vom DWD.

