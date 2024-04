Gifhorn. Großeinsatz für Rettungskräfte am Montag in Gifhorn: An der Freiherr-vom-Stein-Schule verletzte ein explodierter Böller 40 Schüler.

Die Explosion eines Böllers führte am Montagmorgen zu Verletzungen bei 40 Schülerinnen und Schülern der Freiherr-vom-Stein-Schule in Gifhorn. Rettungkräfte waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. © FMN | Bernd Behrens

Die Explosion eines Böllers führte am Montagmorgen zu Verletzungen bei 40 Schülerinnen und Schülern der Freiherr-vom-Stein-Schule in Gifhorn. Rettungkräfte waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. © FMN | Bernd Behrens

Die Explosion eines Böllers führte am Montagmorgen zu Verletzungen bei 40 Schülerinnen und Schülern der Freiherr-vom-Stein-Schule in Gifhorn. Rettungkräfte waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. © FMN | Dirk Kühn

Die Explosion eines Böllers führte am Montagmorgen zu Verletzungen bei 40 Schülerinnen und Schülern der Freiherr-vom-Stein-Schule in Gifhorn. Rettungkräfte waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. © FMN | Bernd Behrens

Die Explosion eines Böllers führte am Montagmorgen zu Verletzungen bei 40 Schülerinnen und Schülern der Freiherr-vom-Stein-Schule in Gifhorn. Rettungkräfte waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. © FMN | Bernd Behrens

Die Explosion eines Böllers führte am Montagmorgen zu Verletzungen bei 40 Schülerinnen und Schülern der Freiherr-vom-Stein-Schule in Gifhorn. Rettungkräfte waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. © FMN | Dirk Kühn

Die Explosion eines Böllers führte am Montagmorgen zu Verletzungen bei 40 Schülerinnen und Schülern der Freiherr-vom-Stein-Schule in Gifhorn. Rettungkräfte waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. © FMN | Bernd Behrens

Die Explosion eines Böllers führte am Montagmorgen zu Verletzungen bei 40 Schülerinnen und Schülern der Freiherr-vom-Stein-Schule in Gifhorn. Rettungkräfte waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. © FMN | Bernd Behrens