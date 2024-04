Rötgesbüttel. In drei Fällen kann der Täter Geld und Wertgegenstände aus unverschlossenen Autos stehlen. Und: In Isenbüttel stehlen Unbekannte zwei Firmenwagen.

In der Nacht zu Samstag – zwischen 1 und 5.50 Uhr – ist ein unbekannter Täter durch einige Straßen in Rötgesbüttel gegangen, um nicht abgeschlossene Autos nach Wertgegenständen zu durchsuchen. Der Gifhorner Polizei sind bislang drei Fälle bekannt, in denen Wertsachen und Bargeld aus dem Inneren von Fahrzeugen gestohlen wurden.

In der Alten Heerstraße versuchte der Täter, einen E-Scooter aus einem Carport mitzunehmen. Der Bewohner des Hauses wurde über seine Videoüberwachung geweckt und konnte den Mann vertreiben. Den E-Scooter ließ er dabei zurück.

Der Täter wird als zirka 1,60 bis 1,70 Meter groß und etwa 30 bis 40 Jahre alt beschrieben. Er war dunkel gekleidet, trug eine Mütze und hatte eine Umhängetasche dabei. Hinweise auf den Täter werden vom Polizeikommissariat in Meine unter der Telefonnummer (05304) 91130 aufgenommen.

Unbekannte stehlen zwei Transporter aus Gewerbegebiet in Isenbüttel

Unbekannte haben zudem im Isenbütteler Gewerbegebiet zwei Firmenfahrzeuge gestohlen. In der Nacht zu Samstag verschwand Polizei-Angaben zufolge ein weißer Ford Transit Courier von einem Firmengrundstück in der Gewerbestraße. Von einem daneben liegenden Grundstück einer Baufirma wurde außerdem ein weißer Mercedes Benz Sprinter aus einer Werkhalle gestohlen. In diesen wurden zuvor noch eine Putzmaschine, ein Satz Autoreifen sowie Werkzeug eingeladen. Hinweise auf die möglichen Täter werden von der Polizei in Gifhorn, erreichbar unter der Telefonnummer (05371) 9800, entgegengenommen.

red