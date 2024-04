Isenbüttel. Gelungene Premiere für die Hehlenriede-Messe in Isenbüttel – trotz einer ähnlichen Messe in Velpke und der Landpartie in Wolfsburg.

Gelungener Re-Start: die Hehlenriede-Messe im Isenbütteler Feierwerk war gut besucht. Handwerksbetriebe und Gewerbe aus der Samtgemeinde Isenbüttel und der näheren Umgebung nutzten die zwei Tage zur Kontakt- und Kundenpflege. Am Stand von Opa Ernys Garten aus Weißenberge beriet Marion Knigge die Interessierten. © FMN | Dirk Kühn

Besonders gefragt, wenn es um Photovoltaikanlagen oder Balkonkraftwerke ging, war der Stand von Hörmann Energy Solutions. Daniel Magotsch (links) und Simone Els berieten potenzielle Kunden.

Hatten die kürzeste Anreise: das DRS Kfz-Technik Team mit (von links) Bernd Henneke, Jörg Altmann, Stefanie Viertel und Lena Keindorf. © FMN | Dirk Kühn

"Gemeinsam statt einsam" hieß es am Stande des Isenbütteler Mehrgenerationen-Projektes Genial - Gelebte Nachbarschaft im Allerkamp. © FMN | Dirk Kühn

Eine Segelmanufaktur auf der Hehlenriede-Messe? Klar, es sind vor allem Sonnensegel, die bei Lishke hergestellt werden. Der Wasbütteler Jean-Claude Freund (links) und Max Reitz freuten sich über das große Interesse. Und selbstverständlich stellt das Unternehmen auch Segel für Segelboote oder -yachten her. © FMN | Dirk Kühn

© FMN | Dirk Kühn

Catalina Wähling aus Calberlah bot individuell bemalte Innendeko an. © FMN | Dirk Kühn