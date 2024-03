Das Braunschweiger Traditionsunternehmen Knappworst zieht in den Landkreis Gifhorn und baut am Waller See. Am Montag feierten mit Georg, Stefan und Sebastian Knappworst drei Generationen Büchsenmachermeister Richtfest mit Familie, Mitarbeitern, Freunden und Nachbarn. © FMN | Dirk Kühn