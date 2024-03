Zicherie. Dauerbaustelle B 244: Neben der Ortsdurchfahrt Parsau wird nun auch die in Zicherie saniert. Deshalb ist auch die B 244 betroffen.

Ab Montag, 18. März, wird die Ortsdurchfahrt Zicherie gegen Bauarbeiten gesperrt. Wie die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr mitteilt, wird die Ortsdurchfahrt saniert. Autofahrer müssen mit Verkehrsbehinderungen rechnen.

Die Kreuzung B 244 und Landesstraße 287 nach Zicherie und Tiddische wird saniert

Parallel zur Baumaßnahme wird auch der Knotenpunkt der B244 mit der L287 erneuert. Der Verkehr wird hier per Ampelregelung halbseitig an der Baustelle vorbeigeführt. Während des ersten Bauabschnittes wird die Richtungsfahrbahn Brome gebaut, die Verbindung in Richtung Tülau bleibt bestehen. Während des zweiten Bauabschnittes erfolgt der Bau der Richtungsfahrbahn Croya, dafür wird die Verbindung in Richtung Tülau gesperrt.

Die Sanierung der Ortsdurchfahrt Zicherie wird in zwei Bauabschnitten erfolgen. Der erste Bauabschnitt ist für die Zeit der Osterferien geplant, also bis 28. März, und betrifft den Streckenabschnitt zwischen der Bundesstraße B244 und der Straße „Am Röttgen“. Der zweite Bauabschnitt ist ab Anfang April geplant und betrifft den Bereich von der Straße „Am Röttgen“ bis zur Landesgrenze mit Sachsen-Anhalt. Die Bauarbeiten im zweiten Bauabschnitt werden etwa zwei Wochen in Anspruch nehmen.

Ortsdurchfahrt Zicherie gesperrt: Umleitung über Brome und Kunrau

Die Umleitung erfolgt über die B244 bis Brome, weiter über die Bahnhofstraße auf die Kreisstraße K94/ Kreisstraße K1122 bis Kunrau. Entsprechend umgekehrt in der Gegenrichtung. Die Kosten der Baumaßnahme belaufen sich auf rund 200.000 Euro und werden vom Land Niedersachsen getragen. Die Landesbehörde bittet alle Verkehrsteilnehmer und Anwohner um Verständnis. Witterungsbedingte Verzögerungen sind grundsätzlich möglich.

