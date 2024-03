Isenbüttel. Die Krippenbeiträge in der Samtgemeinde Isenbüttel sollen erstmalig seit 2014 angepasst werden. Das bedeutet es für die Eltern.

Mit Beginn des neuen Krippenjahres ab dem 1. August sollen die Krippengebühren neu angepasst werden, heißt es in einer Pressemitteilung der Samtgemeinde Isenbüttel. Hintergrund sei, dass die ohnehin recht geringe Deckung der Gesamtkosten durch Elternbeiträge von 23 auf 18 Prozent im Zeitraum von 2013 bis 2023 gesunken ist.

Grundsätzlich sollen sich Land, Kommune und Eltern die Kosten jeweils zu einem Drittel aufteilen. Zudem entlaste die Anpassung Eltern mit einem Gesamteinkommen bis zu einem Jahresverdienst von 80.000 Euro (brutto) von 3 Prozent bis zu 21 Prozent. Ab einem Jahreseinkommen von 85.000 Euro würden die Beiträge prozentual ansteigen, aber es werde breiter gestaffelt: Künftig soll es dann insgesamt 21 Beitragsstufen in 5000-Euro-Schritten gegenüber bisher 11 Einkommensstufen geben. Somit sei die Anpassung sozialverträglicher und gerechter als bisher.

Verständnis für die Kostensteigerung bei Elternvertretern aus Isenbüttel

„Kostensteigerungen mag niemand gerne. Allerdings liegen diese im Bereich der Kinderbetreuung allein in den letzten Jahren auch bei uns bei 26 Prozent. Die derzeitigen Krippenbeiträge sind nicht mehr haltbar“, sagt Thorsten Müller, Fachbereichsleiter Bildung und Familie. Am Donnerstagabend wurde gemeinsam vom Fachbereich IV Bildung und Familie zu einer Informationsveranstaltung für Elternvertreter eingeladen. Die Stimmung sei insgesamt sehr verständnisvoll gewesen. Die Anwesenden hätten nachvollziehen können, dass sich die Kosten in den vergangenen zehn Jahren deutlich erhöht haben.

Die Elternvertreter hätten zudem begrüßt, dass die neue Beitragsstaffel deutlich gerechter gestaltet werde. „Künftig sollen alle Eltern den gleichen prozentualen Beitrag von ihrem Bruttoeinkommen aufbringen. Das entlastet die unteren und mittleren Einkommen und schafft damit eine große Beitragsgerechtigkeit“, fasste Jannis Gaus als Samtgemeindebürgermeister die geplante Gebührenänderung zusammen.

Abgestimmt wird über das Thema im nächsten Fachausschuss am 14. März und in der Samtgemeinde-Ratssitzung am 4. April.

Eine neue Einkommensstaffelung zur Festlegung der Elternbeiträge wurde entwickelt. © Samtgemeinde Isenbüttel

red