Gifhorn. Der Braunschweiger Verein „Hey, Alter!“ unterstützt damit das Homeschooling. Das sind die Voraussetzungen, eins zu bekommen.

Die Freude ist groß in der Gebrüder-Grimm-Schule in Gifhorn: Der Braunschweiger Verein „Hey Alter!“ brachte 40 neuwertige Laptops mit und überreichte sie der Schulleitung. Die Rechner sind für Kinder vorgesehen, deren Eltern sich die Technik nicht ohne Weiteres leisten können, die die Schüler aber zum Beispiel für Hausaufgaben benötigen.

„Wir haben auch in den Klassenräumen Laptops“, sagt die Lehrerin und Digitalisierungs-Beauftragte an der Grundschule, Franziska Liefner. Diese dürfen auch alle Schüler nutzen – allerdings nicht mit nach Hause nehmen. Gerade dort seien jedoch Computer und Internetanschlüsse gefragt: „Die Kinder schreiben E-Mails, wir schicken ihnen oft Padlets (Pinnwand-Notizen). Und sie freuen sich, wenn sie mit den Lernprogrammen der Schule auch zu Hause üben können.“

Gifhorns Schüler können online Fragen zu Büchern beantworten

Ein weiteres Anwendungsgebiet sei ausgerechnet das Lesen von Büchern, denn über die Internetseite Antolin können die Kinder online Fragen beantworten und somit zeigen, dass sie die Geschichten gelesen und verstanden haben. Ohne eigene Rechner ist das nicht möglich. „Manche Kinder haben zu Hause sonst nur das Handy ihrer Eltern zur Verfügung“, weiß Schulleiterin Dörte Gollin. Das sei unpraktikabel.

Aus diesem Grund hat der IT-Koordinator der Stadt Gifhorn, Felix Meyer, den Stein ins Rollen gebracht und den Braunschweiger Verein kontaktiert. Und dieser rollte mit neuwertigen Laptops an, die der TV-Sender Sky schon nach drei Jahren ausgemustert hatte. „Das sind wirklich gute Geräte, alle der gleichen Bauart“, sagte der Vorsitzende von „Hey, Alter!“, Martin Bretschneider. Neupreise: knappe 300 Euro. Die Vereinsmitglieder haben lediglich die Software ersetzt: Betriebssystem Ubuntu-Linux und lauter kostenlose Programme, damit es keine Lizenzprobleme gibt.

Die Idee für solche Spendensammlungen und -verteilungen sei in der Corona-Zeit entstanden, als Homeschooling angesagt war, so der Vereinschef. „Und jedes Unternehmen hat alte Rechner im Keller“, wirbt er um weitere Spender. „Wir nehmen ausschließlich Laptops. Mit diesen können Schüler auch am Küchentisch arbeiten.“

Gifhorns Bürgermeister freut sich, dass der Verein eine Lücke schließt

Die Computer dürfen die Schüler nun als ihr Eigentum behalten. Schulleiterin Gollin: „Wir haben verschiedene Eltern angerufen, ob sie für ihr Kind einen Laptop haben möchten. Sie wollten es erst gar nicht glauben. Ich finde, das ist eine ziemlich geniale Geschichte, was der Verein macht.“ Ein Teil der 40 Laptops ging auch an die Dietrich-Bonhoeffer-Realschule.

Auch Bürgermeister Matthias Nerlich ist begeistert: „Der Verein schließt eine Lücke, die wir als Stadt nicht schließen können. Das ist eine sehr soziale Hilfe. Dafür bin ich sehr dankbar.“

