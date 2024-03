Gifhorn. In Neudorf-Platendorf und Sassenburg muss jetzt überlegt werden, wie es mit den Häusern weitergeht. Auch personell.

Kürzlich fand die erste Kirchenkreissynode dieses Jahres statt, teilt der evangelisch-lutherische Kirchenkreis Gifhorn mit. Dabei ging es auch um die freien Pfarrhäuser in Neudorf-Platendorf und Sassenburg. Dr. Reiner Mainusch, Jurist und Vizepräsident des Landeskirchenamtes, stellte außerdem eine Umstrukturierungsempfehlung vor.

Die Landeskirche Hannover prüft demnach, wie der Bürokratieabbau in der Kirche vorangetrieben werden kann. Eine Möglichkeit ist, die Körperschaft öffentlichen Rechts auf regionaler oder Kirchenkreisebene zu verankern. Die Gemeinden bildeten kirchliche Körperschaften, Pfarrgemeinden mit deutlich weniger rechtlichen Auflagen und Verwaltungsaufwand.

Handlungsspielraum für Gemeinden bleibt gewahrt

Die Vorteile: weniger Jahresabschlüsse, Haushaltsaufstellungen und Prüfberichte, weniger steuerliche Haftungsrisiken, viele rechtliche Vorschriften müssen nicht mehr erfüllt werden. Gleichzeitig festgehaltene Ausgleichsregelungen wie Beteiligungsrechte und Vollmachten gewähren den bisherigen Handlungs- und Gestaltungsspielraum der Gemeinden.

Zwei Anträge wurden angenommen. Den freien Pfarrhäusern in Neudorf-Platendorf und Sassenburg wird der Status „Pfarrhaus“ entzogen. Die Folge: Die finanzielle Unterstützung fällt weg. Die Pfarrstellen seien davon unberührt. Die Sanierung eines Pfarrhauses habe in den letzten Jahren zwischen 200.000 und 400.000 Euro gekostet, heißt es in der Mitteilung.

Was in Sassenburg und Neudorf-Platendorf jetzt ansteht

Die Pfarrstelle in Sassenburg wird frei, und es sei mit einer längeren Vakanz zu rechnen, heißt es weiter. In Neudorf-Platendorf finde zwar zum 1. August eine Neubesetzung mit Christiane-Barbara Julius statt, sie benötige jedoch das Pfarrhaus nicht. Generell könne eine Wohnmöglichkeit angemietet werden. Nun sei es an den Gemeinden, zu prüfen, was sinnvoll sei.

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Gifhorn lesen:

Täglich wissen, was in Gifhorn passiert:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Gifhorn-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Gifhorn-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Social Media: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

red