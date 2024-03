Gifhorn. Der Landwirt wird mit der Max-Eyth-Denkmünze in Gold ausgezeichnet. Seine Verdienste werden in einer Laudatio gewürdigt.

Der Vorstand der DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft) hat Harald Isermeyer aus Eickhorst mit der Max-Eyth-Denkmünze in Gold ausgezeichnet und ihn zum DLG-Ehrenmitglied ernannt. Darüber informiert die DLG in einer Pressemitteilung. Der DLG-Präsident überreichte die Medaille und die Ehrenurkunde an Isermeyer anlässlich der Sitzung des Gesamtausschusses im Rahmen der DLG-Wintertagung in Leipzig.

Isermeyer sei seit über 40 Jahren in verschiedenen Gremien der DLG aktiv, heißt es in der Mitteilung. Demnach ist er seit 1990 Mitglied im Gesamtausschuss, war DLG-Vorstandsmitglied und ist seit 2015 Mitglied des DLG-Aufsichtsrats und Vorsitzender des Finanzausschusses der DLG.

Mit der Ehrung würdige die DLG, so Präsident Hubertus Paetow in seiner Laudatio, Isermeyers prägendes Wirken und sein herausragendes Engagement für die DLG sowie seine Verdienste um die Förderung der Land- und Lebensmittelwirtschaft. Paetow hob insbesondere hervor, dass Isermeyer die Erfordernisse der landwirtschaftlichen Praxis schlüssig mit den relevanten wissenschaftlichen Entwicklungen und der gesellschaftlichen Diskussion zu verbinden wisse. Hierbei sei es ihm ein Anliegen, dies nicht auf den nationalen Raum verengt zu sehen, sondern mit aufmerksamem Auge auch Entwicklungen jenseits Europas und jenseits der Grenzen der Agrarbranche zu entdecken und auf die Landwirtschaft übertragen zu können.

Ließen sich die so gewonnenen Erkenntnisse nach einer kritischen Prüfung auf die konkreten Bedürfnisse des eigenen Unternehmens adaptieren, teile Isermeyer seine Erkenntnisse immer auch mit anderen Berufskolleginnen und -kollegen. So setze Isermeyer spürbare Impulse für den Fortschritt der deutschen und internationalen Land- und Lebensmittelwirtschaft, betonte Paetow.

red