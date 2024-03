Meinersen. Bäckermeister Torsten Hacke fiel die Entscheidung nicht leicht. Doch es gab keinen anderen Weg. Das hat Folgen für die Kunden.

Seine Bäckerei gehört zu den beliebtesten in Niedersachsen. Mehrfach sind Bäckermeister Torsten Hacke und sein Team ausgezeichnet worden. Allein das Holzofenbrot genießt einen Ruf, der weit über den Standort Ahnsen hinausgeht. Jetzt hat Hacke schweren Herzens eine Entscheidung getroffen: „Um in Zukunft unsere Qualität gleichbleibend hoch zu halten, müssen wir das Sortiment neu überarbeiten“, kündigt er auf in den sozialen Netzwerken Facebook und Instagram sowie in den Hacke-Filialen in Ahnsen und Meinersen an.

Bäckerei Hacke aus Ahnsen reduziert Sortiment wegen fehlender Fachkräfte

Das Sortiment müsse wegen Fachkräftemangel reduziert werden. „Liebe Freunde unseres Hauses, wir hoffen auf Euer Verständnis“, schreibt der Bäckermeister. „Das ist genauso wie in einem guten Restaurant - lieber eine kleine Karte, dafür aber alles lecker und in allerbester, gleichbleibender Qualität.“

Der Grund für das künftig kleinere Sortiment: Ein langjähriger Geselle sei wegen Rückenschmerzen sehr krank geworden und falle sehr lange aus. „Aufgrund von Fachkräftemangel finden wir leider wie viele andere Kollegen keinen Ersatz“, so der Ahnser Bäckermeister in der vierten Generation. „Da bleibt uns leider nichts andere übrig, als unser Sortiment neu auszurichten beziehungsweise zu kürzen, damit die anderen Gesellen keine sechs Tage am Stück pro Woche inklusive sehr vielen Überstunden arbeiten müssen.“

Das beliebte Holzofenbrot von Bäcker Hacke gibt es weiterhin

Wie Hacke erläuterte, ist eine Reduzierung von 45 auf 30 Artikel geplant. Selbstverständlich gibt es weiterhin das beliebte Holzofenbrot und andere Sorten sowie Brötchen, Kuchen und Gebäck. Bereits Ende 2022 stellte Hacke die Produktion von Torten ein, nachdem eine Konditormeisterin in den Ruhestand gegangen war und kein Nachfolger gefunden werden konnte.

Erst vor einigen Wochen hatte Hacke die Kundschaft über reduzierte Öffnungszeiten ab 1. Februar informiert. Die Filiale in Meinersen hat montags bis freitags nur noch bis 17 Uhr geöffnet. In Ahnsen gibt es eine Mittagspause von 12 Uhr bis 14 Uhr. Auch dort ist ab 17 Uhr geschlossen. Weitere Details gibt es auf der Internetseite von Bäcker Hacke.

Kunden zeigen viel Verständnis für die Ankündigung des Bäckermeisters

„Ihr habt mein vollstes Verständnis! Eurem Gesellen wünsche ich gute Genesung“, kommentierte nicht nur ein Facebook-Nutzer Hackes Ankündigung. Eine überwältigende Mehrheit lobte die Konsequenz nach Erkrankung und Fachkräftemangel und zeigte Verständnis. „Ihr habt noch genügend andere Produkte. Da wird jeder etwas finden“, so eine Kundin. Ebenfalls ein Facebook-Kommentar: „Ich bin so froh, dass es diesen Bäcker noch gibt, einer der letzten dieser Zunft! Und verdammt lecker sind seine Backwaren auch, da kommt es auf ein Produkt mehr oder weniger auch nicht an!“