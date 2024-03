Gifhorns Kult-Gasthof Neuhaus öffnet im April mit neuem Stil

Gifhorn. So hat Silvio Giesecke das Traditions-Gasthaus fit gemacht für die Ansprüche von heute. In diesen Details lebt das alte Neuhaus weiter.

Herzlich willkommen im Gasthof Neuhaus. Im neuen Gasthof Neuhaus. Silvio Giesecke öffnet die Tür, die noch dieselbe ist wie im Oktober 2022, als Vorbesitzerin Ulrike Brandes-Kunkel zum letzten Mal abschloss. Wer eintritt, der erkennt den Grundriss des Traditionslokals wieder. Doch der anheimelnde alpenländische Stil ist komplett neu.

„Alles Handarbeit, nichts von der Stange“, schwärmt Silvio Giesecke. Der gemütliche Gastraum, die Theke, die legendäre große Stube mit dem schönen Kachelofen und den Holzinschriften in den Balken, alles noch da und doch ganz anders im Stil bayerisch-österreichisch-Südtiroler Gastfreundschaft.

Wintergarten und Biergarten sind geplant

„Es gab viel zu tun. Aber wir haben uns Zeit gelassen und gut überlegt und geplant“, erzählt Giesecke, der gleich in der Nachbarschaft in Dannenbüttel wohnt. „Wir wollten ein schönes Ambiente für die Gäste. Sie können bei uns den Urlaub in den Bergen kulinarisch mit nach Hause nehmen.“ Umgesetzt wurde alles mit heimischen Firmen und tatkräftiger Eigenleistung.

90 Besucher finden in den Gasträumen Platz, weitere 60 Sitzplätze könnten in einem Wintergarten vor dem Lokal entstehen, für den schon der Bauantrag gestellt ist. Und ein alpenländisches Lokal ohne Biergarten? Eben, für den ist Platz unter den schönen alten Bäumen vor der Tür.

Zünftige Alpengastronomie, da stellt sich schnell die Frage nach dem richtigen Bier. Es gibt Salzburger Stiegl-Bräu vom Fass und Flaschenbier-Spezialitäten von Ayinger.

Hier kocht der Chef noch selbst: „Wir wollen es vor allem gut machen“

Ebenso wichtig. Hier kocht der Chef selbst. Silvio Giesecke (49) ist gelernter Koch. „Hier kann ich mich verwirklichen, Neues ausprobieren und muss nicht auf ein knappes Budget schauen“, versprüht er Vorfreude auf die neue Aufgabe. Und: „Wir müssen nichts übers Knie brechen.“ Der neue Gasthof Neuhaus setzt nicht auf Tagesgastronomie, sondern auf Events. „Darauf ist alles ausgerichtet“, so Giesecke. „Wir wollen es vor allem gut machen.“

Themenabende stehen unter dem Motto Südtiroler Heimatabend oder Weinabend. Bayerische Küche ist ein weiteres Thema. „Aber auch regionale und saisonale Spezialitäten. Ein Spargelbuffet machen wir also auch“, verspricht Giesecke. Bei all den Veranstaltungen soll der Genuss im Vordergrund stehen. Krachlederne Gaudi mit Wiesn-Musik sollte also keiner erwarten. Oder befürchten? Dazu kommen gebuchte Veranstaltungen wie Hochzeiten oder Firmenpartys.

Tag der offenen Tür am 1. April, Buchungen ab sofort

Die ersten Reaktionen im Netz stimmen Giesecke zuversichtlich, den Nerv des Publikums zu treffen. „Der Kalender füllt sich, wir haben sehr viele Besichtigungen.“ Unverbindlich gucken und kosten, das geht am Tag der offenen Tür am Ostermontag, 1. April: „Wir machen einen kleinen Spaziergang, es wird ein Bierchen geben, etwas zum Probieren und ein Südtiroler Spezialitätenhändler ist auch da.“

Der besagte Spaziergang wird dann auch in die neun neuen Hotelzimmer im Obergeschoss führen. Einzelzimmer, Doppelzimmer, Familienzimmer, alles passend zum neuen Stil des Hauses eingerichtet mit alpenländischer Gemütlichkeit. „Hier bieten wir Bed and Breakfast“, sagt Giesecke. Möglicherweise werde das Frühstücksangebot auf Dauer auch geöffnet, jedenfalls zum Wochenende hin.

Die Pläne stehen. Jetzt muss nur noch die neue Profi-Küche fertig werden. Aber bis 1. April ist ja noch ein Monat Zeit.

