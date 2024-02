Gifhorn. Viele Gifhorner bedauern das angekündigte Aus des Traditionsgeschäfts. Manche erkennen aber hausgemachte Gründe in Stadt und Handel.

Mit seiner Ankündigung, zum Jahresende zu schließen, hat das Schuhhaus Galipp die Gifhorner kalt erwischt. „Das darf doch wohl nicht wahr sein!“, eröffnete Vasileios Preventis die Diskussion in den sozialen Netzwerken. Tanja Dres bedauert: „Immer mehr Traditionsunternehmen haben den Kampf in Gifhorn und im Landkreis verloren.“ Eine Leserin führt die Abwanderung vieler Kunden ins Netz als Ursache an: „Der Onlinehandel boomt einfach. Leider können Traditionsgeschäfte mit solchen Preisen nicht mithalten. Sehr schade.“

Die Rakatenrutsche ins Untergeschoss ist Kult

Eine andere Leserin teilt Erinnerungen: „Wirklich schade. Hab als Kind die Rutsche geliebt.“ Ja, die raketenförmige Spielrutsche ins Souterrain des Schuhgeschäfts ist Kult. Und natürlich dem Eröffnungsjahr von Galipp in Gifhorn 1969 mit der Aufregung um die erste Mondlandung zu verdanken.

Josef Wilhelm wundert sich über die Entwicklung nicht: „Eure Arroganz wird euch noch in den Ruin treiben. Onlinehandel forever!“

Ein anderer Leser sieht, dass allein die Online-Konkurrenz nicht ausschlaggebend ist: „Dazu kommen noch sauteure Ladenmieten und dämlich, nicht mehr nachvollziehbare behördliche Auflagen.“

Für Gifhorn konkret bedeutet das aus Sicht für Meja Tamberg: „ Ich habe früher gerne in der Innenstadt eingekauft. Inzwischen ist es schwer, einen Parkplatz zu finden, für den man nicht wenig zahlt. In den Geschäften habe ich dann leider häufig erlebt, dass die Ware nicht vorrätig war.“

Kunden loben Auswahl und Beratung bei Galipp

Viel bessere Eindrücke hatte Ulrich Uhlenhaut: „Schade, erst kürzlich war ich da und habe tolle Schuhe gekauft. Qualitativ sehr hochwertig und made in Germany. Wurde äußerst freundlich bedient.“

Auch Christian Schroeder berichtet: „Ich habe da erst kürzlich zwei Paare gekauft. Schade, tolle Beratung, ausreichende Auswahl.“

Andreas Preuss fürchtet: „Wenn Becker und Schütte auch irgendwann dicht machen, dann war‘s das.“

Das ahnt auch Marita Porcher: „Gifhorn ist rein shoppingmäßig schon lange unattraktiv. Dass Galipp jetzt auch schließt, wundert niemanden. Wenn Ceka das Handtuch wirft, ist ganz Ende Banane. Aber eventuell kriegen wir dann ja wieder ein paar chice Dönerläden. Davon gibt es ja sooooo wenige in Gifhorn.“

