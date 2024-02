Gifhorn. Alles das alles können wir machen: Neben Kundgebung und Mahnfeuer für Demokratie stehen auch noch diese Termine auf dem Programm.

Kundgebung am Samstag: Mit einem ernsten Thema geht’s ins Wochenende vom 1. bis 3. März. Ein „Bündnis der Zivilgesellschaft aus der Bromer Samtgemeinde“ ruft zur Kundgebung „Unsere Dörfer sind Bunt“ auf – am Freitag, 1. März, 17 Uhr, vor dem Bromer Rathaus. „Es ist höchste Zeit, als Gesellschaft gemeinsam für Demokratie und Vielfalt einzustehen!“, heißt es in der Einladung. Die Aufrufenden sind der Kirchenkreis, DGB und CDU, SPD, Die Grünen und PUL aus der Samtgemeinde Brome. Unterstützt werde der Aufruf von Vereinen, Verbänden, Gewerbetreibenden sowie vielen Bürgerinnen und Bürgern.

Konzert am Samstag: Folk-, Jazz- und Filmmusik gibt es beim Kulturverein Papenteich am Samstag, 2. März, 20 Uhr im Bürgerhaus Groß Schwülper. Zum zweiten Mal gastiert laut Einladung das Duo Rhythm and Pipes mit Jenny Spruta und Katrin Heidenreich mit einem neuen, witzigen und mitreißenden Programm. Erneut sorgen sie mit den „Friends“ Géza Gál und André Neygenfind für Stimmung. Karten gibt es abgesehen von der Abendkasse (24 Euro) für 21 Euro im Vorverkauf unter anderen in Meine kleine Bücherecke Doerfler-Skibbe, Meine, Schloss-Apotheke und Drogerie, Groß Schwülper, Papierschlange, in Groß Schwülper oder ticket@kulturverein-papenteich.de Mehr: www.kulturverein-papenteich.de

Das Museum Burg Brome besteht seit 50 Jahren

Vortrag am Samstag: Das Museum Burg Brome besteht seit 50 Jahren. 1974 ist das Museum gegründet worden, so eine Pressemitteilung. Im Laufe des Jahres soll es daher einen bunten Veranstaltungs- und Aktionsreigen geben. Den Auftakt gestaltet Museumsleiter Christian Karl Frey. Am Samstag, 2. März, 18 Uhr, wird Frey unter dem Titel „Neue Forschungen zur Burg Brome“ einen eigenen Blick auf die Entstehung der Burg an der Ohre werfen. Die Ergebnisse hat der Historiker in den vergangenen Monaten zusammengetragen. Zum 50-jährigen wird der Verein eine Ausstellung mit dem Titel „50 Jahre Sammelleidenschaft“ gestalten.

Ausstellung am Samstag: Schätze aus mehreren Jahrhunderten sind am Samstag, 2. März, 10 bis 16 Uhr, im Gifhorner Stadtarchiv zu sehen. Zum Tag der Archive lädt das Archiv zum fünften Mal in den Festsaal des Ratsweinkellers ein. Archivalien zum diesjährigen Motto „Essen und Trinken“, werden vorgestellt. Es besteht außerdem die Möglichkeit, in einem Bücherflohmarkt zu stöbern. Zudem findet am Sonntag, 3. März, 11 Uhr, eine kostenlose Führung auf dem Alten Friedhof am Weinberg statt.

Ausstellung zum Tag der Archive im Kreis Gifhorn

Ausstellung am Samstag: Ebenfalls zum Tag der Archive werden am Samstag, 2. März, 10 bis 16 Uhr, im Archiv der Dachstiftung Diakonie am Standort Kästorf Archivalien aus dem 19. und 20. Jahrhundert gezeigt. Das Archiv befindet sich im Karl Fiesel Haus, Am Isenwald 3. Im Jahr 1883 gegründet, waren die ehemaligen Kästorfer Anstalten von Anfang an auf Selbstversorgung angewiesen. Doch wie wurde das damalige Moor- und Heidegebiet für Ackerbau und Viehzucht erschlossen? Wer lebte und arbeitete hier? Was aßen und tranken die Menschen, die in den einzelnen Bereichen der Kästorfer Anstalten wohnten? Unter anderem darum soll es gehen.

Konzert am Samstag: Das Hospizhaus in Gifhorn wird am Samstag, 2. März, 16 Uhr, zum Schauplatz eines laut Einladung besonderen musikalischen Ereignisses: Das Konzert Frühlingsmelodien lädt sowohl Hausgäste als auch externe Besucher ein, sich von den Klängen des Blockflöten-Ensembles Wind-Spiel verzaubern zu lassen. Es soll eine harmonische Reise durch die Welt der Blockflötenmusik geben. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Mahnfeuer am Sonntag im Boldecker Land

Mahnfeuer am Sonntag: Ein „Zusammenschluss der Demokraten im Boldecker Land“ lädt zum Thema Demokratie, Rassismus und Antisemitismus am Sonntag, 3. März, 16 Uhr, in Weyhausen auf den Parkplatz vor Edeka zum Mahnfeuer ein. Es wird laut Einladung unterstützt von den Bürgermeistern der Mitgliedsgemeinden, Vertretern des Kirchenvorstandes und dem IG-Metall-Wohnbezirk.

Konzert am Sonntag: Musik aus der Zeit von Herzog Franz erklingt von 17 Uhr an am Sonntag, 3. März, in der Gifhorner Schloss-Kapelle (Eintritt auf Spendenbasis). Das kündigt das Historische Museum Schloss Gifhorn an. Ein ganz besonderes Konzert bietet der Musiker Ralf Thomas demnach mit einer musikalischen Zeitreise in die Renaissance. Ausgewählt hat er ausschließlich zeitgenössische Stücke von Komponisten, die Herzog Franz gekannt hat oder denen er persönlich begegnet sein könnte. Dazu zählen Martin Luther, Ludwig Senfl, Heinrich Isaak und Johann Walter. Begleitet wird Thomas von dem Gifhorner Ensemble für alte Musik, weiteren Gastmusikern und begleitenden Sängerinnen und Sängern sowie einem kleinen Kinderchor. Das Konzert begleitet die aktuelle Sonderausstellung „Die Gifhorner Welfen“ im Historischen Museum Schloss Gifhorn und wird gefördert vom Museums- und Heimatverein Gifhorn.

