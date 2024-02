Gifhorn. Es gibt Verkehrsbehinderungen an der Kreuzung von B 188, K 114 und der Straße Im Dragen nach Triangel. Das ist der Grund.

Erhebliche Verkehrsstörungen gibt es immer wieder, wenn die Ampelanlage an der Kreuzung von B 188, K 114 und der Straße Im Dragen nach Triangel ausfällt – an der sogenannten Dragenkreuzung. Am Mittwoch war es wieder soweit, wie Polizeisprecherin Marie-Charlott Seffer auf Nachfrage bestätigt.

„Dort sind seit zwei Stunden Vermessungstechniker bei der Arbeit“, habe ihr die Besatzung eines Streifenwagens mitgeteilt, die nach den Gründen geschaut habe. Immerhin: „Die Ampelanlage für die Bahngleise funktioniert, da besteht keine Gefahr.“ Jene für die Straßenkreuzung war aber schon seit etwa 10 Uhr stromlos. Autofahrer von der Kreisstraße 114 oder von Triangel kommend hatten es schwer, die Bundesstraße zu überqueren oder dort einzubiegen.

Wann der Lichtzeichenausfall behoben ist, konnte Seffer nicht abschätzen. Ihrer Information nach sei aber die Kreisstraßenmeisterei informiert und wolle sich um das Problem kümmern.

