Gifhorn. Immer wieder kommt es zu Betreuungsausfällen in Kindergärten. Die DRK-Fachbereichsleiterin sagt, woran das liegt und was geplant ist.

Ein Vater aus der Samtgemeinde Meinersen rief in unserer Redaktion an: „Ich werde meinen Job verlieren!“, sagte er aufgeregt. Denn er befürchtete, dass der DRK-Kindergarten seiner dreijährigen Tochter die Betreuungszeit bis 16 Uhr ab nächsten August nicht mehr gewährleisten könne. Nele Westphal, die Fachbereichsleiterin für Kinder, Jugend und Familie beim Rotkreuz-Kreisverband, erklärt auf Nachfrage unserer Zeitung, was dahintersteckt.