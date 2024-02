Gifhorn. Mit dem Weggang des inhabergeführten Fachgeschäfts droht der Fußgängerzone noch mehr Leerstand. Das sind die Gründe für den Abschied.

Das ist ein Schlag ins Kontor für die Gifhorner Innenstadt. Zum Jahresende schließt einer der bekanntesten und wichtigsten Einzelhändler. Inhaber Hayo Galipp-Le Hanne bestätigte, was er und seine Frau Maike bereits in den sozialen Netzwerken angekündigt hatten: Das Schuhhaus Galipp in der Gifhorner Fußgängerzone macht nach 55 Jahren zu.