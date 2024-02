Gifhorn. Die 27 Millionen Euro teure Anlage kommt mit gemischtem Verpackungsmüll klar. Ein Öl als neuer Rohstoff schließt den Stoffkreislauf.

Mehr als 700.000 Tonnen Plastikmüll exportierte Deutschland 2022. Die Gifhorner Firma Source One Plastics mit Sitz in Leiferde hat am Wochenende eine Recyclinganlage für Kunststoffabfälle in Betrieb genommen, die pro Jahr 70.000 Tonnen gemischten Plastikmüll wiederverwerten kann.