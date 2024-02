Gifhorn. In der ausverkauften Stadthalle ging es in der Nacht zu Sonntag hoch her. Das stand für die ausgelassenen Ballgäste auf dem Programm.

Bunt, laut, fröhlich ging es am Samstagabend beim Gifhorner Kreisreiterball in der Stadthalle zu. Ohne viel Schnörkel nur mit einer kurzen Begrüßung und Ansprache leitete Oliver Baake als Vorsitzender des Kreisverbands für Pferdezucht und Prüfung die Party des Jahres für die Reiterfreundinnen und -freunde ein.