Calberlah. Das Basar-Team organisieren die erste von zwei Aktionen für potenzielle Stammzellenspender. Das sagen die Teilnehmer dazu.

Diese Aktion gibt dem an Leukämie erkrankten Jonathan aus Wolfsburg Hoffnung: In Calberlah startete am Freitag in der Aula der Realschule die erste von zwei großen Registrierungsaktionen für mögliche Stammzellenspender, die dem Neunjährigen das Leben retten können.

„Die Organisation hat super geklappt“, freute sich Ellen Mahlmann vom Calberlaher Basar-Team, dass die Aktion federführend auf die Beine gestellt hat. „Wir haben hier mehr als 20 Helfer.“ Und die hatten am Freitag nicht nur gut zu tun, um die Teilnehmer einzuweisen, sondern auch kleine Präsente als Dankeschön vorbereitet: Getöpferte Schlüsselanhänger, Schlüsselbänder, Kekse. „Zehntklässler haben uns geholfen, hier aufzubauen. Die Schule, DRK, Schützen und Feuerwehr haben uns prima unterstützt. “ Zur Hälfte der Zeit waren mehr als 50 Teilnehmer gekommen, und Mahlmann hoffte auf noch mehr zum Feierabend.

Am Freitag fand in der Aula der Calberlaher Realschule die erste von zwei Registrierungsaktionen der DKMS für den neunjährigen Jonathan statt. © FMN | Reiner Silberstein

Nadine Stefanski aus Isenbüttel: „Das ging ganz schnell und tat nicht weh“

„Alle wollen helfen“, freute sich auch Tamara Paulus, die zusammen mit Dinh Le als ehrenamtliche Volunteers von der DKMS Deutschland halfen. Die Bürger, die sich registrieren lassen wollten, bekamen nach der Eignungsabfrage drei Wattestäbchen und einen Umschlag in die Hand gedrückt, um einen Wangenschleimhautabstrich vorzunehmen. Das darin enthaltene Erbgutmaterial wird in einem Labor auf die Eignung für eine Stammzellenspende untersucht. „Das ist völlig schmerzfrei“, so Paulus.

„Das ging ganz easy!“, war Nadine Stefanski aus Isenbüttel begeistert, die sich am Freitag registrieren ließ, „das ging ganz schnell und tat nicht weh.“ Das Vorstandsmitglied des Schulfördervereins habe dabei auch keine Würgereize gehabt, wie manche von solch einem Abstrich denken. Stefanski habe sich für die Teilnahme entschieden, weil sie selbst zwei Kinder hat. „Und die könnte es ja genausogut treffen. Außerdem möchte ich ein Vorbild für andere sein.“

Calberlahs Bürgermeister durfte keine DNA-Probe mehr abgeben

Ihr Vorstandskollege im Förderverein, Björn Wehde, hatte sich ebenfalls die Wattestäbchen in den Mund gesteckt. „Ich mache mit, weil ich die betroffene Familie persönlich kenne.“ Zudem habe er auch im Verwandtenkreis jemanden, der an Krebs erkrankt ist. „Dann denkt man ganz anders darüber nach. Es wäre schön, wenn Krebs heilbar wäre.“

Gemeindebürgermeister Thomas Goltermann durfte keine DNA-Probe abgeben - weil er schon längst registriert ist. „Ich bin auch schon zweimal in die engere Auswahl für eine Spende gekommen.“ Seine Ehefrau habe sogar schon Stammzellen gespendet. „Ich schätze das sehr, dass die Menschen an einem Freitag hierher kommen und helfen wollen. Das hat etwas mit Ehrenamt zu tun, nämlich anderen Menschen etwas zu geben.“

Jonathan jedenfalls befinde sich weiter in Chemotherapie, sagte Ellen Mahlmann. Und zu Beginn der Registrierungsaktion in Calberlah habe das ganze Team zusammen einen Videocall zu ihm ins Krankenhaus gestartet. „Er hat sich gefreut. Die ganze Familie ist auch tatkräftig mit dabei.“

Am Sonntag, 3. März, organisiert der VfB Fallersleben von 9 bis 13 Uhr die zweite Registrierungsaktion in der Karl-Wilhelm Halle, Schwimmbad 11, in Fallersleben.

