Hillerse. Das VfL-Stadion zum Anbeißen: Solche Torten kommen aus der Konditorei mit Herz. Nicht nur deshalb ist das Café Elsbeth so beliebt.

Das wirksamste Mittel gegen den Winterblues ist ein köstliches Stück Kuchen. Stammt es von Sarah Schütz aus Hillerse, verzaubert der zarte Schmelz nicht nur die Geschmacksnerven, sondern auch das Herz – und vertreibt ganz und gar jeglichen Frust. Seit zwei Jahren betreibt die Konditormeisterin in Hillerse das Café Elsbeth, ein Kleinod in ländlicher Idylle. Mit ihren sehenswerten Torten, genau genommen süßen essbaren Kunstwerken, hat sie sich längst einen Namen in der Region und darüber hinaus gemacht.