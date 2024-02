Gifhorn. Karfreitag führt die Kantorei im Kirchenkreis Gifhorn das Werk von Johann Sebastian Bach auf. Karten erstmals nur online im Vorverkauf.

Am Karfreitag, 29. März, steht in der St.-Nicolai-Kirche in Gifhorn um 15 Uhr ein großes Konzert auf dem Plan: die Johannespassion von Johann Sebastian Bach, teilt Kreiskantor Raphael Nigbur mit. Es handelt sich um eines der bekanntesten geistlichen Werke der Musikgeschichte. Beteiligt sind dabei neben der Kantorei fünf Vokalsolisten und das Lüneburger Barockorchester.