Gifhorn. Gewerkschaft spricht Klartext nach Stellungnahme des Kreises zu schlechten Arbeitsbedingungen. Jetzt werden die Vorwürfe sehr konkret.

Nach der Antwort der Kreisverwaltung auf Vorwürfe der Gewerkschaft Verdi in Sachen Arbeitsbedingungen im Gifhorner Jugendamt ergreift Verdi erneut das Wort in einer Pressemitteilung und wird konkreter, was die Vorwürfe betrifft.

40 Beschäftigte hatten sich Mitte Januar mit einem Brandbrief über Ver.di an den Landrat, an den Sozialdezernenten, den Jugendhilfeausschuss und den Kreisausschuss Gifhorn gewandt. Darin beklagten sie die strukturellen Defizite in der Bezirkssozialarbeit: Insbesondere eine desolate Personalsituation, dysfunktionale Strukturen und eine mangelhafte Führungskultur. Ver.di-Geschäftsführer Sebastian Wertmüller erklärt dazu: „Wir haben in kurzer Zeit mehrere Mitgliederversammlungen in Gifhorn durchgeführt, eine Analyse der Lage vorgenommen, Anforderungen entwickelt und ein direktes Gespräch mit dem Landrat initiiert und moderiert.“ Wertmüller betont, dass er selten „eine so desolate Arbeitssituation und so unzufriedene und frustrierte Beschäftigte“ erlebt habe.

Brandbrief verweise auf einschüchternde un mird übergriffige Gespräche

Es werde bereits in dem Brandbrief auf einschüchternde und übergriffige Gespräche, auf gescheiterte Versuche, über den Dienstweg Verbesserungen herbeizuführen, auf fehlende Einarbeitung und auf unbearbeitete Gefährdungsanzeigen der Beschäftigten hingewiesen. Die Forderungen der Mitarbeiter seien sehr konkret:

Zum Beispiel eine Überarbeitung des Stellenplans bei der Bezirkssozialarbeit: mindestens sechs zusätzliche Vollzeitstellen

bei der Bezirkssozialarbeit: mindestens sechs zusätzliche Vollzeitstellen Sie fordern Führungskräfte mit einschlägiger Arbeitserfahrung in für das Jugendamt wichtigen Arbeitsfeldern sowie disziplinarischen und inhaltlichen Führungsfähigkeiten

in für das Jugendamt wichtigen Arbeitsfeldern sowie disziplinarischen und inhaltlichen Führungsfähigkeiten Und sie erwarten eine Abkehr von einer „Kultur der Einschüchterung, persönlichen Angriffen und angedrohten sowie vollzogenen Strafversetzungen“.

Ver.di: Kreisverwaltung verteilt Beruhigungspillen an die Öffentlichkeit

Eine angemessene Reaktion auf die harsche Kritik und ihre Erwartungen sei für die Beschäftigten wie auch für Ver.di bisher nicht erkennbar, heißt es in der Pressemitteilung. Nachdem sich der Landkreis jetzt an die Öffentlichkeit gewandt hat, werde der Frust bei den Beschäftigten eher noch zunehmen, befürchtet Wertmüller: „Anstatt mit den Beschäftigten endlich gemeinsam die Probleme in Angriff zu nehmen, werden Beruhigungspillen an die Öffentlichkeit verteilt.“ Man habe seitens Ver.di in Absprache mit den Beschäftigten bisher darauf verzichtet, die Öffentlichkeit zu informieren, jetzt gehe aber kein Weg mehr daran vorbei. red

