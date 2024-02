Gifhorn. Nach dem Aufbau gilt es, Spenden für Abtrag und Betriebskosten einzuwerben. Diese Aufgaben kommen auf die neue Vorsitzende zu.

Wachwechsel an der Spitze der Hospiz-Stiftung Gifhorn: Kerstin Meyer, jüngst als Erste Stadträtin pensioniert, löst Alexander Michel ab. Der 75-Jährige war als Vorsitzender als letztes Gründungs-Vorstandsmitglied dabei. Der Moment für einen Wechsel in dem verantwortungsvollen Ehrenamt war nach Betriebsstart des spendenfinanzierten Millionen-Projekts günstig: „Wir sind in ruhigem Fahrwasser“, sagte Michel.