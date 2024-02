Weyhausen. In einer Versammlung geht es um illegale Einleitungen, die Ende 2023 das Sanitärnetz überlastet hatten. Bürger können Hilfe bekommen.

Massives Hochwasser hatte zwischen Weihnachten und Neujahr 2023 die Sanitärentwässerung im Ort Weyhausen teils außer Betrieb gesetzt. Als zentraler Auslöser gilt die illegale/nicht ordnungsgemäße Einleitung von Fremdwasser, das das Schmutzwassersystem geflutet hat. Was jetzt zu tun ist und was auf jeden in Weyhausen zukommt, erfuhren die Betroffenen in einer Bürgerversammlung, zu der die Wolfsburger Entwässerungsbetriebe (WEB) eingeladen hatten.