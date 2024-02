Gifhorn. Der Kreis-Umweltausschuss sieht Handlungsbedarf. Warum für die ersehnte Verbesserung weitere vier Jahre ins Land gehen.

Seit den frühen 1990er Jahren hat er einen festen Platz in Kellern und Abstellräumen Gifhorner Haushalte: Der Gelbe Sack für Verpackungsmüll. Doch die meisten Bürger wären den flatterigen Gesellen gern los. Warum gibt es im Landkreis nicht längst wie in vielen anderen Kommunen eine Gelbe Tonne als festes Sammelgefäß in der Abfallecke?