Gifhorn. Der Landkreis setzt zur Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners jetzt auf Fadenwürmer. Und will dieses alte Hausmittel ausprobieren.

Keine Entwarnung gibt es 2024 für das zähe Problem des Eichenprozessionsspinners. Die Giftraupe hat sich im Kreis Gifhorn seit Jahren festgebissen. Nach Darstellung der Umweltfachleute der Kreisverwaltung liegt sie vor allem in den östlichen Kreisgemeinden in der Nähe des Drömling schon wieder in Lauerstellung.