Calberlah. Der junge Wolfsburger braucht eine Stammzellenspende. Calberlaher Basar-Team und VfB Fallersleben organisieren Registrierungsaktionen.

Der neunjährige Jonathan aus Wolfsburg braucht drinngend Hilfe, und zwar in Form einer Stammzellenspende. Denn er ist an Blutkrebs erkrankt. Aus diesem Grund stellen das Basar-Team aus Calberlah, wo Jonathan familiäre Wurzeln hat, und Jonathans Heimatverein, der VfB Fallersleben, Ende Februar und Anfang März zwei Registrierungsaktionen auf die Beine.

Jonathan lebe mit seinem kleinen Bruder und seinen Eltern in Wolfsburg, in seiner Freizeit sei er am liebsten immer in Bewegung, heißt es in einem Flyer, der zurzeit in den sozialen Medien viral geht. Der Junge spiele Fußball und mache Parkour beim VfB Fallersleben und er liebe es, zu schwimmen. Außerdem sei er ein begeistertes Mitglied der Kinderfeuerwehr: „Sein Traum ist es, Berufsfeuerwehrmann zu werden.“ Doch von einem Tag auf den anderen habe sich sein Leben durch die Leukämie-Diagnose geändert. „Um wieder gesund zu werden, braucht er eine Stammzellspende.“ Jonathan bekomme bereits eine Chemotherapie, sagt Ellen Mahlmann vom Basar-Team - „und sie zeigt schon Wirkung“.

Helfer bereiten Registrierungsaktionen in Calberlah und Wolfsburg vor

Die Initiative für die Typisierungssaktionen sei vom Basar-Team ausgegangen, erzählt die Mitorganisatorin Mahlmann. „Wir möchten gern etwas für Jonathan tun.“ Schließlich gebe es eine enge Verbindung zur Familie: Die Großeltern wohnen in der Gemeinde und Jonathans Mutter sei ebenfalls bei den Basaren engagiert. Also habe das Team alle möglichen Organisationen angesprochen und um Unterstützung gebeten: „Wir haben unter anderem die Schulen, die Kirche, die Vereine, die Feuerwehren und das DRK gefragt“, so Mahlmann - und von überall her habe es positive Reaktionen gegeben.

Nun seien rund zehn Helfer dabei, die beiden Registrierungsaktionen vorzubereiten - die erste findet am Freitag, 23. Februar, von 15 bis 19 Uhr in der Aula der Calberlaher Realschule statt, die zweite am Sonntag, 3. März, von 9 bis 13 Uhr in der Karl-Wilhelm-Halle in Wolfsburg (Schwimmbad 11). Die Registrierung selbst wird von der DKMS Deutschland vorgenommen: Die potenziellen Spender müssten einen Gesundheitsfragebogen ausfüllen, Körpergröße und BMI angeben sowie ein Wattestäbchen im Mundinnenraum reiben und schließlich in einen Briefumschlag stecken. Das war‘s.

Jonathan möchte, dass auch anderen Krebspatienten geholfen wird

„Alle tun, was sie können“, ist Mahlmann begeistert, „so viel Hilfsbereitschaft habe ich noch nicht erlebt.“ Auch die Verwandten des Jungen seien voller Tatendrang dabei und wollen Kuchen und Kaffee anbieten. Am meisten sei allerdings Jonathan selbst begeistert: „Er freut sich, dass die Aktionen stattfinden“, erzählt Mahlmann, „alle sollen kommen, die können.“ Das sage er aber vor allem auch, weil er erfahren habe, dass eine Registrierung nicht nur ihm selbst, sondern auch vielen anderen Krebspatienten helfen kann.

