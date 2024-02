Westerbeck. Montag wird über die 300-Meter-Rotoren außerhalb von Vorranggebieten diskutiert. Sollten es anfangs erst mal 6 statt gleich 55 sein?

Die von einem Itzehoer Investor geplanten 55 Riesen-Rotoren in zwei 350-Millionen-Euro-Windparks auf dem Gebiet der Gemeinde Sassenburg im Kreis Gifhorn sind am Montag Thema im örtlichen Bauausschuss. Die Wählergemeinschaft BIG hat Vorstellungen entwickelt, wie sich die erneuerbare Energieerzeugung mit den Bedürfnissen der Sassenburger in Einklang bringen lässt.